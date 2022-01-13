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Vila Velha: lei trata da poluição sonora com regulamentações específicas

Artigos definem regras para caixas de som em vias públicas, igrejas e obras

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:01

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2022 às 13:01
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Vila Velha passa a contar com uma lei que trata da poluição sonora. Aprovado pela Câmara Municipal, o Projeto de Lei que trata das normas para controle da poluição sonora resultante de atividades urbanas e rurais no município foi publicado nestacomo Lei ainda nesta semana. Segundo a prefeitura, com a lei a ser sancionada, "os agentes fiscais atuarão com maior embasamento técnico e legal no desenvolvimento de ações que visam o atendimento à proposta de ordenamento que o município adotou na atual gestão”. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de fiscalização ambiental de Vila Velha, Rosa Eurídice, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Rosa Eurídice - 13-01-22

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