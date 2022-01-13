Vila Velha: lei trata da poluição sonora com regulamentações específicas

Vila Velha passa a contar com uma lei que trata da poluição sonora. Aprovado pela Câmara Municipal, o Projeto de Lei que trata das normas para controle da poluição sonora resultante de atividades urbanas e rurais no município foi publicado nestacomo Lei ainda nesta semana. Segundo a prefeitura, com a lei a ser sancionada, "os agentes fiscais atuarão com maior embasamento técnico e legal no desenvolvimento de ações que visam o atendimento à proposta de ordenamento que o município adotou na atual gestão”. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de fiscalização ambiental de Vila Velha, Rosa Eurídice, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!