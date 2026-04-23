Vila Velha inicia restauração do antigo Museu da Vale; conheça detalhes!

Destacam-se durante A Maria Fumaça é a maior peça do acervo, além da maquete ferroviária, com seus 34 m² de área construída. Crédito: Edson Chagas

O antigo Museu Vale, que fica no bairro Argolas, em Vila Velha, será restaurado e dará espaço ao novo Museu Ferroviário do Espírito Santo. Segundo a prefeitura de Vila Velha, o contrato prevê serviços técnicos especializados voltados à restauração e requalificação do conjunto arquitetônico e cultural do espaço, com intervenções estruturais e adequações para uso como equipamento cultural.

A execução ficará a cargo do Instituto Modus Vivendi de Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental. O investimento é de R$ 2,5 milhões, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O prazo de execução é de 8 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. O contrato estabelece a presença de equipe técnica no local, cumprimento de normas de segurança e execução de correções estruturais necessárias à preservação do conjunto arquitetônico.

A intervenção ocorre na antiga Estação Pedro Nolasco, que abrigou o Museu Vale por mais de duas décadas. O imóvel foi cedido ao município pela Vale em maio de 2025, após o encerramento das atividades no local em 2022. A cessão garantiu à Prefeitura a titularidade sobre o espaço e viabilizou o início do projeto de requalificação.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!