Vila Velha inicia processo de revisão do Plano Diretor Municipal; entenda

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha está em curso. Foi aprovado, no final de junho, na Câmara Municipal, o projeto de Lei nº 2.427/25, de autoria do próprio Executivo municipal, que cria a chamada Comissão Técnica Municipal de Estudos para Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). A última atualização do PDM de Vila Velha aconteceu em 2018. Segundo informações da administração municipal, a nova Comissão será vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (Semdu).