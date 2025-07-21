Vila Velha inicia processo de revisão do Plano Diretor Municipal; entenda

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha está em curso. Foi aprovado, no final de junho, na Câmara Municipal, o projeto de Lei nº 2.427/25, de autoria do próprio Executivo municipal, que cria a chamada Comissão Técnica Municipal de Estudos para Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). A última atualização do PDM de Vila Velha aconteceu em 2018. Segundo informações da administração municipal, a nova Comissão será vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (Semdu).
O que será discutido? Entre os objetivos da revisão estão, de acordo com a prefeitura, atualizar regras urbanísticas para estimular o crescimento urbano sustentável. O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento territorial da cidade e sua revisão periódica é obrigatória por lei. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Joel Rangel, fala sobre o assunto.
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JOEL RANGEL - 21-07-25