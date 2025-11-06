Vila Velha inicia obras do binário na Rodovia do Sol; prefeito explica!

Atenção, motoristas! A prefeitura de Vila Velha dá início na próxima segunda-feira (10) às obras do Binário entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro. A intervenção altera o sentido das vias e mexe em um dos trechos de maior fluxo da cidade. A execução deve durar 12 meses e vai abranger o trecho que vai da Brasil Center ao Hospital Santa Mônica. Ainda, de acordo com informações da prefeitura de Vila Velha, no traçado que será implantado, a Rodovia do Sol passará a receber o fluxo no sentido Centro de Vila Velha, enquanto a Saturnino Rangel Mauro concentrará o tráfego no sentido Guarapari. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!