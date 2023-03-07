Vila Velha: "focos estão dentro das residências e precisamos do apoio da população"

Em Vila Velha, a administração municipal informa que as unidades de saúde e Prontos-Atendimentos (PAs) estão preparados para receberem as pessoas com suspeita de dengue. No último sábado (4), por exemplo, o município realizou mutirões em Cobilândia, bairro com maior número de notificações. "Os moradores estão sendo orientados a evitar possíveis focos de proliferação. O carro fumacê vem realizando o serviço em todos os bairros, conforme a rota planejada e divulgada pela prefeitura, no site e redes sociais". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde, Cátia Lisboa, fala sobre o assunto.