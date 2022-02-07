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Vila Velha faz teste com internet 5G voltada para serviço público

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a nova tecnologia aproximará secretarias e serviços, além de permitir velocidade na resposta aos moradores

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2022 às 10:44
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
Vila Velha é a primeira cidade no Brasil a testar o 5G voltado para o serviço público. A UMEF Professor Paulo Cesar Vinha, em Terra Vermelha, foi a escolhida para testar a tecnologia. Os testes acontecem desde a última quarta-feira (2) e vão até esta terça-feira (8), frutos da parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e a Nokia Brasil. É o que explica o prefeito Arnaldinho Borgo, entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
A escola recebeu, para isso, uma antena de transmissão do sinal 5G, câmeras de monitoramento e demais equipamentos que oferecem infraestrutura digital dentro de uma rede privada onde, após implantação total do serviço, todos os equipamentos da prefeitura se comuniquem, sem interferência ou risco de invasão hacker. Durante o período de testes, a escola terá internet sem fio, reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, entre outros. A frequência trabalhada é entre 3.7 ou 3.8 MHZ de transmissão.
Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a nova tecnologia é algo que impulsionará a gestão municipal a um patamar inédito no Brasil. Aproximará secretarias e serviços, além de permitir velocidade na resposta rápida aos munícipes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 07-02-22

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