'Vila Velha estará entre as mais arborizadas no país em quatro anos', diz Arnaldinho Borgo

Vila Velha comemora 490 anos nesta sexta-feira (23), data que marca o início da Colonização do Solo Espírito-Santense. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, aponta os desafios, projetos e pontos prioritários para o desenvolvimento do município nos próximos anos. A população estimada de Vila Velha (ES) em 2024 é de 502.899 habitantes. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coloca Vila Velha como o segundo município mais populoso do estado. Entre os desafios apontados pelo prefeito estão a universalização do tratamento de esgoto e a melhoria do clima com o plantio de árvores.