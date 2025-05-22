Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Vila Velha estará entre as mais arborizadas no país em quatro anos', diz Arnaldinho Borgo
490 anos

'Vila Velha estará entre as mais arborizadas no país em quatro anos', diz Arnaldinho Borgo

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito do município

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2025 às 11:24
Vila Velha comemora 478 anos.
Vila Velha comemora 490 anos. Crédito: Rodrigo Gavini
Vila Velha comemora 490 anos nesta sexta-feira (23), data que marca o início da Colonização do Solo Espírito-Santense. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, aponta os desafios, projetos e pontos prioritários para o desenvolvimento do município nos próximos anos. A população estimada de Vila Velha (ES) em 2024 é de 502.899 habitantes. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coloca Vila Velha como o segundo município mais populoso do estado. Entre os desafios apontados pelo prefeito estão a universalização do tratamento de esgoto e a melhoria do clima com o plantio de árvores. 
"Até o final de 2026, dezembro, vamos ter todas as redes interligadas à rede de esgoto na cidade". Esta é uma das promessas do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos. Outro anúncio feito pelo prefeito é sobre a criação de uma plataforma de georrefereciamento para a identificação de árvores na cidade. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 22-05-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados