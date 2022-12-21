Vila Velha espera reunir 500 mil pessoas para a queima de fogos na festa de Réveillon da cidade

A cidade de Vila Velha espera reunir 500 mil pessoas na noite do dia 31 de dezembro em toda a orla do município para a festa de Ano Novo. Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, serão dez balsas espalhadas pelas praias da Costa, Itapuã e Itaparica, além de queima de fogos na areia das praias da Barra do Jucu e Ponta da Fruta. O réveillon terá queima de fogos com duração de 15 minutos, conforme explicou o prefeito, em entrevista nesta quarta (21), à CBN Vitória.