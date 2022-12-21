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Virada do Ano

Vila Velha espera reunir 500 mil pessoas para a queima de fogos na festa de Réveillon da cidade

Ouça entrevista com o prefeito do município, Arnaldinho Borgo

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2022 às 10:48
Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022
Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022 Crédito: Adessandro Reis/Divulgação PMVV
A cidade de Vila Velha espera reunir 500 mil pessoas na noite do dia 31 de dezembro em toda a orla do município para a festa de Ano Novo. Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, serão dez balsas espalhadas pelas praias da Costa, Itapuã e Itaparica, além de queima de fogos na areia das praias da Barra do Jucu e Ponta da Fruta. O réveillon terá queima de fogos com duração de 15 minutos, conforme explicou o prefeito, em entrevista nesta quarta (21), à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 21-12-22.mp3

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