Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mapa de Risco

Vila Velha em risco moderado; saiba o que muda na cidade

As explicações são da secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:08
Praia da Sereia, em Vila Velha
Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: PMVV/Divulgação
O último mapa de risco divulgado pelo governo do Espírito Santo traz cinco municípios em risco moderado de contaminação pela Covid-19 a partir de segunda-feira (24), entre eles, Vila Velha e Serra, na Grande Vitória. Nesses locais, há algumas restrições às atividades econômicas para conter a propagação do coronavírus. Os bares e restaurantes, por exemplo, vão poder abrir, porém com limitação de horário. Um dado que chama a atenção na cidade, atualmente, 20% do quadro de profissionais de saúde encontra-se afastado por conta da Covid. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, fala sobre o atual cenário na cidade. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Cátia Lisboa- 25-01-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados