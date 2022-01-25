Vila Velha em risco moderado; saiba o que muda na cidade

O último mapa de risco divulgado pelo governo do Espírito Santo traz cinco municípios em risco moderado de contaminação pela Covid-19 a partir de segunda-feira (24), entre eles, Vila Velha e Serra, na Grande Vitória. Nesses locais, há algumas restrições às atividades econômicas para conter a propagação do coronavírus. Os bares e restaurantes, por exemplo, vão poder abrir, porém com limitação de horário. Um dado que chama a atenção na cidade, atualmente, 20% do quadro de profissionais de saúde encontra-se afastado por conta da Covid. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, fala sobre o atual cenário na cidade. Ouça as explicações completas!