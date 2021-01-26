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VACINA CONTRA A COVID-19

Vila Velha: doses recebidas vão contemplar 34% do grupo prioritário

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:58

Publicado em 

26 jan 2021 às 11:58
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
A cidade de Vila Velha recebeu 6.180 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. Somado à quantidade disponibilizada do imunizante da Coronavac/Butantan, a quantidade de doses supera 10 mil doses no município canela-verde. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explicou que as novas doses darão sequência ao público-alvo já iniciado. "A partir de hoje, também serão contemplados os profissionais da linha de frente atuantes na atenção primária, maternidades e laboratórios". De acordo com a secretária, a imunização com essas 10 mil doses vai contemplar 34% do grupo prioritário. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Cátia Lisboa - 26-01-21.mp3

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