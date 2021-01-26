Vila Velha: doses recebidas vão contemplar 34% do grupo prioritário

A cidade de Vila Velha recebeu 6.180 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. Somado à quantidade disponibilizada do imunizante da Coronavac/Butantan, a quantidade de doses supera 10 mil doses no município canela-verde. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explicou que as novas doses darão sequência ao público-alvo já iniciado. "A partir de hoje, também serão contemplados os profissionais da linha de frente atuantes na atenção primária, maternidades e laboratórios". De acordo com a secretária, a imunização com essas 10 mil doses vai contemplar 34% do grupo prioritário. Ouça a entrevista completa: