Vila Velha dá início à construção de parque linear sobre o Canal Bigossi

O Canal Bigossi vai ganhar um parque linear. Situado no bairro Divino Espírito Santo, nas proximidades do Terminal de Vila Velha, o complexo de lazer será erguido pela prefeitura em conjunto com o governo do Estado por R$ 1,3 milhão. O parque será implantado sobre a faixa do Canal Bigossi, em trecho urbano consolidado da avenida Gonçalves Ledo e contará com campo de futebol, parquinho infantil, academia ao ar livre, ciclovia, pavimentação e paisagismo. Segundo informações da prefeitura de Vila Velha, "a proposta é atender moradores dos bairros Ilha dos Ayres, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo e regiões vizinhas, ampliando os espaços públicos voltados a atividades físicas e de convivência comunitária", informa. O prazo de execução da obra é de 180 dias. Segundo a secretaria municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, o cronograma depende da manutenção de tempo firme, já que os trabalhos serão realizados em área aberta. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!