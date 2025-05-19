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Vila Velha dá início à construção de parque linear sobre o Canal Bigossi

Ouça entrevista com a secretaria municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2025 às 11:07
Praça no Canal Bigossi deve ficar pronta até o fim de 2025
Divulgação / Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha
O Canal Bigossi vai ganhar um parque linear. Situado no bairro Divino Espírito Santo, nas proximidades do Terminal de Vila Velha, o complexo de lazer será erguido pela prefeitura em conjunto com o governo do Estado por R$ 1,3 milhão. O parque será implantado sobre a faixa do Canal Bigossi, em trecho urbano consolidado da avenida Gonçalves Ledo e contará com campo de futebol, parquinho infantil, academia ao ar livre, ciclovia, pavimentação e paisagismo. Segundo informações da prefeitura de Vila Velha, "a proposta é atender moradores dos bairros Ilha dos Ayres, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo e regiões vizinhas, ampliando os espaços públicos voltados a atividades físicas e de convivência comunitária", informa. O prazo de execução da obra é de 180 dias. Segundo a secretaria municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, o cronograma depende da manutenção de tempo firme, já que os trabalhos serão realizados em área aberta. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 19-05-25.mp3

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