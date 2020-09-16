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CIDADES

Vila Velha cria "ilhas de visibilidade" pra combater a criminalidade

Trata-se de uma estratégia já conhecida, ou seja, uma modalidade de policiamento que aloca viaturas em pontos estratégicos da cidade

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 set 2020 às 11:54
No município de Vila Velha a Guarda Municipal iniciou, nesta semana, uma nova forma de atuação operacional. Trata-se da estratégia já conhecida como "ilhas de visibilidade", uma modalidade de policiamento que aloca viaturas em pontos estratégicos da cidade. A intenção, segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Júnior, é aproximar a guarda das comunidades e aumentar a sensação de segurança do cidadão.
De acordo com a prefeitura, os pontos de bloqueio serão realizados em todas as cinco regiões do município e envolvem todo o efetivo operacional dos diversos grupamentos da Guarda Municipal, como o Comunitário, Trânsito e também a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com viaturas e motos. "Diariamente, serão definidas duas regiões para a realização dos pontos de bloqueios, entre 7 e 0h. A localização das ilhas de visibilidade é baseada em dados estatísticos levantados pela Coordenação de inteligência da Guarda Municipal", informa a prefeitura.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Oberacy - 16-09-20

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