Vila Velha cria "ilhas de visibilidade" pra combater a criminalidade

No município de Vila Velha a Guarda Municipal iniciou, nesta semana, uma nova forma de atuação operacional. Trata-se da estratégia já conhecida como "ilhas de visibilidade", uma modalidade de policiamento que aloca viaturas em pontos estratégicos da cidade. A intenção, segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Júnior, é aproximar a guarda das comunidades e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

De acordo com a prefeitura, os pontos de bloqueio serão realizados em todas as cinco regiões do município e envolvem todo o efetivo operacional dos diversos grupamentos da Guarda Municipal, como o Comunitário, Trânsito e também a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com viaturas e motos. "Diariamente, serão definidas duas regiões para a realização dos pontos de bloqueios, entre 7 e 0h. A localização das ilhas de visibilidade é baseada em dados estatísticos levantados pela Coordenação de inteligência da Guarda Municipal", informa a prefeitura.