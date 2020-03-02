Vila Velha contabiliza 26 desalojados após chuva intensa

A Defesa Civil de Vila Velha informou que 26 pessoas estão hospedadas nas casas de amigos ou parentes após a chuva forte que atingiu a cidade na noite deste domingo (02). No município, choveu quase 200mm. Uma casa de três andares foi interditada no bairro Vila Garrido após o desabamento de parte da lage. A Defesa Civil continua em alerta. Houve registro de pequenos deslizamentos de terra. As informações são do assessor-adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, em entrevista à CBN Vitória.