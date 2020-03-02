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Vila Velha contabiliza 26 desalojados após chuva intensa

Uma casa de três andares foi interditada em Vila Garrido. Região da Grande Cobilândia foi uma das mais afetadas com alagamentos

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:24

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

02 mar 2020 às 16:24
A Defesa Civil de Vila Velha informou que 26 pessoas estão hospedadas nas casas de amigos ou parentes após a chuva forte que atingiu a cidade na noite deste domingo (02). No município, choveu quase 200mm. Uma casa de três andares foi interditada no bairro Vila Garrido após o desabamento de parte da lage. A Defesa Civil continua em alerta. Houve registro de pequenos deslizamentos de terra. As informações são do assessor-adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira, em entrevista à CBN Vitória.
Entrevista - Lucas Valadão - Augusto Bandeira - 02-03-20.mp3

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