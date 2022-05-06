Vila Velha começa a inscrever tutores interessados em castrar cães e gatos

Os tutores de cães e gatos interessados em se cadastrar para o serviço de castração de animais de Vila Velha já podem se apresentar. Essa é a segunda fase do programa, que irá contemplar inicialmente 1.500 castrações. As clínicas parceiras credenciadas para realizarem os procedimentos já foram definidas na primeira fase. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 06-05-22
Segundo a administração municipal, a atual fase está direcionada às pessoas físicas classificadas como "Sociedade civil não organizada" (munícipes que possuem cães e gatos sob sua tutela e que possuem renda familiar de até três salários mínimos); pessoas físicas classificadas como "protetores de animais independentes" (que possuem quantidade superior a três cães e/ou gatos, sem raça definida ou comprovadamente resgatados das vias públicas do município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022).
Também estão incluídas pessoas físicas ou jurídicas classificadas como "abrigos de animais" ou "lar temporário de animais" (que realizam a atividade de alojamento de cães e gatos resgatados nas vias públicas do município e estão invariavelmente localizados no município de Vila Velha, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022) e pessoas jurídicas classificadas como "Sociedade civil organizada" (ONG's) que possuem comprovadamente seu abrigo de animais localizado no município de Vila Velha, promovendo diretamente o bem-estar animal no referido município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022.