Vila Velha começa a inscrever tutores interessados em castrar cães e gatos

Cadastro para castração de cães e gatos Crédito: Pixabay

Os tutores de cães e gatos interessados em se cadastrar para o serviço de castração de animais de Vila Velha já podem se apresentar. Essa é a segunda fase do programa, que irá contemplar inicialmente 1.500 castrações. As clínicas parceiras credenciadas para realizarem os procedimentos já foram definidas na primeira fase. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 06-05-22

Segundo a administração municipal, a atual fase está direcionada às pessoas físicas classificadas como "Sociedade civil não organizada" (munícipes que possuem cães e gatos sob sua tutela e que possuem renda familiar de até três salários mínimos); pessoas físicas classificadas como "protetores de animais independentes" (que possuem quantidade superior a três cães e/ou gatos, sem raça definida ou comprovadamente resgatados das vias públicas do município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022).