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Cidades

Vila Velha começa a inscrever tutores interessados em castrar cães e gatos

Ouça detalhes do serviço na entrevista com o prefeito Arnaldinho Borgo

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 10:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mai 2022 às 10:10
Vitória abriu cadastro para castração de cães e gatos
Cadastro para castração de cães e gatos Crédito: Pixabay
Os tutores de cães e gatos interessados em se cadastrar para o serviço de castração de animais de Vila Velha já podem se apresentar. Essa é a segunda fase do programa, que irá contemplar inicialmente 1.500 castrações. As clínicas parceiras credenciadas para realizarem os procedimentos já foram definidas na primeira fase. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 06-05-22
Segundo a administração municipal, a atual fase está direcionada às pessoas físicas classificadas como "Sociedade civil não organizada" (munícipes que possuem cães e gatos sob sua tutela e que possuem renda familiar de até três salários mínimos); pessoas físicas classificadas como "protetores de animais independentes" (que possuem quantidade superior a três cães e/ou gatos, sem raça definida ou comprovadamente resgatados das vias públicas do município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022).
Também estão incluídas pessoas físicas ou jurídicas classificadas como "abrigos de animais" ou "lar temporário de animais" (que realizam a atividade de alojamento de cães e gatos resgatados nas vias públicas do município e estão invariavelmente localizados no município de Vila Velha, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022) e pessoas jurídicas classificadas como "Sociedade civil organizada" (ONG's) que possuem comprovadamente seu abrigo de animais localizado no município de Vila Velha, promovendo diretamente o bem-estar animal no referido município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital 002/2022.

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