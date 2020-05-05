Vila Velha colocará barreiras físicas para dificultar acesso à praia

Vila Velha vai instalar barreiras físicas nas praias da cidade para evitar a aglomeração de pessoas. A afirmação é do secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Junior. A cidade atualmente é a décima do país em números de casos do novo coronavírus e a que mais reúne contaminados em todo o Espírito Santo.
Também foi criado o "Disk Aglomeração", que vai permitir ao cidadão, através do telefone 162, denunciar aglomerações na cidade. "Vamos fazer barreiras nas praias! Poderemos fazer exames, medir temperaturas e criar dificuldades pras pessoas usarem a praia", alertou o entrevistado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emmerich Junior - 05-05-20