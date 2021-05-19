Vila Velha: cartão "Bolsa Aluno" começa a ser entregue nesta terça

Cartão Bolsa Aluno de Vila Velha começa a ser entregue Crédito: Adessandro Reis/PMVV/Divulgação

Começa a ser entregue, nesta terça-feira (18), o cartão do "Bolsa Aluno", benefício criado pela prefeitura de Vila Velha para os mais de 51 mil alunos regularmente matriculados na rede pública municipal. O programa foi criado para contemplar alunos das unidades municipais de ensino e vai oferecer bolsa de R$ 450,00, com o depósito dividido em 3 parcelas de R$150,00.

Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, explica como será realizada a entrega. A prefeitura informa que equipes da Secretaria de Educação estarão divididas entre as escolas-polo escolhidas, para efetuar as entregas de "forma organizada, sem aglomeração e seguindo todos os protocolos de segurança e enfrentamento à covid-19. O responsável só deverá ir até a escola presencialmente, no horário que estiver informado na lista", explica. Para acessar a lista: https://bolsaaluno.vilavelha.es.gov.br SOBRE A ENTREGA:

Até o dia 21 de maio, em dezenove escolas-polo de Vila Velha, o cartão será entregue por ordem alfabética, por meio de uma listagem nominal dos pais, constando a data pré-definida, hora e local da retirada dos cartões. A lista estará disponível no site da Prefeitura de Vila Velha e também de forma impressa nas escolas, para consulta. Os responsáveis devem apresentar no local um documento de identificação com foto e CPF.

Os pais ou responsáveis pelos estudantes receberão um cartão personalizado, que possibilita a compra de alimentos, acesso à internet, materiais pedagógicos e outros itens que auxiliem no ensino do aluno. O valor só poderá ser utilizado no comércio da cidade de Vila Velha.

O Bolsa Aluno contempla os estudantes regularmente matriculados na rede municipal e assíduos nas entregas de atividades na plataforma “Escola tá ON”.

- SOBRE O PROGRAMA:

QUEM TEM DIREITO? O Bolsa Aluno contempla todos os 52 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Vila Velha.

QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL? A entrega dos cartões será realizada nas escolas-polo do dia 18 ao dia 21 de maio.

COMO FAÇO PARA PEGAR MEU CARTÃO? As entregas acontecerão em dia, hora e local pré-definido.

Dia 18: Nome dos responsáveis iniciados em: A, B, C, D, E.

Dia 19: Nome dos responsáveis iniciados em: F, G, H, I, J, K, L.

Dia 20: Nome dos responsáveis iniciados em: M, N, O, P, Q.

Dia 21: Nome dos responsáveis iniciados em: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Para saber em qual escola-polo e horário você deve retirar seu cartão, consulte a listagem completa no site www.vilavelha.es.gov.br

ONDE POSSO USAR MEU CARTÃO? Os cartões só serão aceitos em estabelecimentos de Vila Velha e para a compra de alimentos, acesso à internet, material escolar e outros itens que auxiliem no ensino do aluno.

[fonte: prefeitura de Vila Velha]