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Folia

Vila Velha: blocos vão poder ficar nas ruas até as 18h; confira regras

Ouça entrevista com o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Júnior

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 fev 2025 às 10:51
Blocos de rua em Vila Velha
Blocos de rua em Vila Velha Crédito: PMVV
Para o carnaval de rua neste ano, a prefeitura de Vila Velha estabeleceu que cada bloco pode ter cinco horas de duração e deve encerrar as atividades até as 18h, uma hora a mais que no ano passado, quando a folia terminava às 17h. Os desfiles podem ocorrer a partir das 8h da manhã. Segundo a administração municipal, "após análise dos dados dos anos anterior percebemos que é possível estender o horário dos blocos de rua até às 18h. Após o término, os organizadores deverão dispersar o público e desligar a sonorização. Cada bloco poderá se apresentar apenas uma vez no pré-carnaval e até duas vezes durante o carnaval oficial”.
O pré-carnaval em Vila Velha acontecerá nos dias 15, 16, 22 e 23. Conforme a Portaria que regulamenta as atividades, os blocos durante o pré-carnaval não poderão desfilar nas ruas e deverão se restringir a áreas delimitadas. Já o desfile dos blocos no carnaval acontecerá do dia 1º a 4 de março (sábado a terça-feira). Nestes dias, os foliões poderão percorrer o circuito autorizado pela Comissão Municipal de Eventos (Comune). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Júnior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Patrício Júnior -14-02-25.mp3

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