Vila Velha: blocos vão poder ficar nas ruas até as 18h; confira regras

Para o carnaval de rua neste ano, a prefeitura de Vila Velha estabeleceu que cada bloco pode ter cinco horas de duração e deve encerrar as atividades até as 18h, uma hora a mais que no ano passado, quando a folia terminava às 17h. Os desfiles podem ocorrer a partir das 8h da manhã. Segundo a administração municipal, "após análise dos dados dos anos anterior percebemos que é possível estender o horário dos blocos de rua até às 18h. Após o término, os organizadores deverão dispersar o público e desligar a sonorização. Cada bloco poderá se apresentar apenas uma vez no pré-carnaval e até duas vezes durante o carnaval oficial”.