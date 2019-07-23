Vila Velha aperta cerco contra vândalos do patrimônio público

Pessoas interessadas em vandalizar o patrimônio público por interesse próprio é tema de destaque, agora, no CBN Vitória. Na Grande Vitória, a cidade de Vila Velha também sofre com a ação de vândalos. É sobre esse assunto que a gente conversa com o Coronel Oberacy Emmerich Júnior, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha.
Os gastos vão desde a lixeiras, placas e vidraças quebradas, até tampas de bueiro, lâmpadas e cabos elétricos que são furtados e vendidos e paredes e bancos pichados. Um recente caso envolvendo o assunto foi quando um vândalo arrancou uma placa de sinalização na Avenida Carlos Lindenberg, em Jaburuna. Emmerich afirma que Guarda Municipal e a Polícia Civil estão atuando de maneira conjunta na cidade para identificar as pessoas que furtam e as que compram os materiais.
Entrevista - John Gomes - Coronel Oberacy Emmerich Júnior - 23-07-19