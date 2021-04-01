Vila Velha: alunos da rede municipal vão receber ajuda de R$ 450

Como forma de evitar a evasão escolar e incentivar o desempenho, estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino de Vila Velha serão beneficiados pelo programa "Bolsa Aluno", durante três meses, como o valor total de R$ 450 (R$ 150 por mês). A expectativa é de que pelo menos 51 mil estudantes vão receber o auxílio, como explicou em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (01), o prefeito Arnaldinho Borgo.

Segundo a administração municipal, os pais ou responsáveis pelos alunos receberão um cartão personalizado do Banestes que será entregue pelo diretor da escola. O valor só poderá ser utilizado no comércio de Vila Velha e estão vedadas compras de bebida alcoolica e cigarros.

Os alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) também serão contemplados com o "Bolsa Aluno". Serão pagos, mensalmente, R$ 150. Para receber o benefício, de acordo com a secretaria municipal de Educação é preciso preencher alguns requisitos - como estar regularmente matriculado na rede pública de ensino do município e assíduo nas atividades escolares disponibilizadas pelas escolas. A prefeitura também orienta que os alunos que interromperem os estudos perderão o benefício.