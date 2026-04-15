Vila Velha: acesso a ilhas suspenso a partir desta quarta-feira (15) para proteger aves

Ilhas Itatiaia em Vila Velha tem período de fechamento e abertura para reprodução das aves Crédito: Prefeitura de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha informou que o acesso às ilhas Itatiaia e dos Pacote será suspenso, desta quarta-feira (15) até o dia 15 de outubro, para proteger o período reprodutivo de aves marinhas ameaçadas. A medida, informa a administração municipal, atinge visitantes e embarcações turísticas e segue norma estadual voltada à preservação de áreas sensíveis do litoral.

A restrição está prevista na Resolução Consema nº 011/2005, que estabelece limites de uso em locais considerados estratégicos para a reprodução das espécies. Durante o período, aves como as andorinhas-do-mar e as pardelas-de-asa-larga utilizam as ilhas para nidificação, concentrando-se em áreas reduzidas e vulneráveis à presença humana.

As ilhas fazem parte de uma rota de reprodução no litoral capixaba, que inclui ainda a Ilha Escalvada, a Ilha Branca e as Ilhas Galhetas. Nesses locais, as aves encontram condições adequadas para a construção de ninhos, em ambientes isolados e com menor interferência externa. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de fauna silvestre da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Alexandre Afonso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Afonso – 15-04-26.mp3

Ilha Pituã

Enquanto isso, a Ilha Pituã permanece aberta à visitação ao longo de todo o ano. O acesso é feito por meio de barqueiros credenciados, responsáveis pelo transporte e orientação dos visitantes.

Especialistas apontam que a interrupção temporária do acesso é uma das estratégias mais eficazes para reduzir perturbações em períodos críticos do ciclo de vida dessas aves, especialmente em regiões onde a pressão turística tem aumentado.