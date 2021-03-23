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VACINAÇÃO NO ES

Vila Velha abre 5 mil vagas para imunizar idosos com 70 anos ou mais

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:37
A partir das 17h desta terça-feira (23), Vila Velha abre o agendamento para a imunização de idosos com 70 anos ou mais. Serão 5.100 vagas, disponibilizadas em nove locais de vacinação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, detalhou a nova etapa de vacinação. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Katia Lisboa - 23-03-21
AGENDAMENTO
Para receber o imunizante, é necessário fazer o agendamento online disponível no site da Prefeitura: www.vilavelha.es.gov.br.

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