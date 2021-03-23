Vila Velha abre 5 mil vagas para imunizar idosos com 70 anos ou mais

A partir das 17h desta terça-feira (23), Vila Velha abre o agendamento para a imunização de idosos com 70 anos ou mais. Serão 5.100 vagas, disponibilizadas em nove locais de vacinação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, detalhou a nova etapa de vacinação. Ouça: