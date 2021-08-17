Vila Velha abre 20 mil vagas nesta quinta (19) para vacinar público 18+

Vila Velha vai abrir, nesta quinta-feira (19), o agendamento para vacinação contra a Covid-19 de pessoas acima de 18 anos. A abertura da marcação será escalonada, para poder atender a demanda inicial. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica que serão disponibilizadas 20 mil vagas. Quanto à segunda dose, a secretária afirma que 10 mil cidadãos canelas-verdes tomaram a primeira dose e não retornaram para completar o esquema vacinal após o prazo. Ouça: