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Covid-19

Vila Velha abre 20 mil vagas nesta quinta (19) para vacinar público 18+

As informações são da secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:38

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:38
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
Vila Velha vai abrir, nesta quinta-feira (19), o agendamento para vacinação contra a Covid-19 de pessoas acima de 18 anos. A abertura da marcação será escalonada, para poder atender a demanda inicial. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica que serão disponibilizadas 20 mil vagas. Quanto à segunda dose, a secretária afirma que 10 mil cidadãos canelas-verdes tomaram a primeira dose e não retornaram para completar o esquema vacinal após o prazo. Ouça:
Lucas Valadão entrevista Cátia Lisboa - 17/08/2021

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