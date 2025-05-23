Vila Velha 490 anos: as contribuições de Vasco Fernandes Coutinho

Nesta sexta (23), Vila Velha celebra 490 anos. Em 23 de maio de 1535, Vasco Fernandes Coutinho desembarcou na atual Prainha, momento que marca o início da história capixaba. A chegada do português estabeleceu as bases de uma nova sociedade, com características que seguem vivas. Em homenagem à cidade onde iniciou a formação do Espírito Santo, a CBN Vitória conversa com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Luiz Paulo Rangel, sobre a chegada dos colonizadores e a formação da identidade do capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Paulo Siqueira Rangel - 23-05-25.mp3
Como parte das comemorações pelos 490 anos de fundação de Vila Velha, uma nova exposição histórica foi inaugurada na galeria da Casa da Memória da Prainha, na Prainha, promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). A mostra "O Vasco do Espírito Santo" é aberta ao público, com visitação gratuita de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30, e permanece em cartaz até o dia 6 de julho.