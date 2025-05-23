Vila Velha 490 anos: as contribuições de Vasco Fernandes Coutinho

Nesta sexta (23), Vila Velha celebra 490 anos. Em 23 de maio de 1535, Vasco Fernandes Coutinho desembarcou na atual Prainha, momento que marca o início da história capixaba. A chegada do português estabeleceu as bases de uma nova sociedade, com características que seguem vivas. Em homenagem à cidade onde iniciou a formação do Espírito Santo, a CBN Vitória conversa com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Luiz Paulo Rangel, sobre a chegada dos colonizadores e a formação da identidade do capixaba. Ouça a conversa completa!