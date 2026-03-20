Vila Rubim será revitalizada; conheça detalhes do projeto!

O projeto de revitalização da área comercial da Vila Rubim, em Vitória, dará um passo rumo à execução das obras na próxima semana. No dia 24, será aberta a licitação para que as empresas interessadas participem do processo. As propostas poderão ser enviadas à prefeitura até 8 de abril. A intervenção abrange uma área de mais de 25 mil metros quadrados no entorno do Mercado da Vila e vai contemplar também melhorias na antiga Ponte Seca, construída no governo de Florentino Avidos (1924-1928). Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, fala sobre o assunto. Nesta entrevista ele fala também sobre a Cidade do Samba, do Canal de Camburi, da balneabilidade, da remoção da fiação dos postes, do projeto que regulamento idade para uso de bikes elétricas e também sobre a possibilidade de renúncia dele do cargo de prefeito. Ouça a conversa completa!