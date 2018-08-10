Vila Pavão tem rotina alterada com surto de malária na cidade

Uma população de cerca de 9,5 mil pessoas e que passou a ter a rotina alterada por conta do surto de malária. Esse é o cenário envolvendo a cidade de Vila Pavão, na região Noroeste do Espírito Santo. Só para se ter uma ideia, até o momento, a doença já teve 92 registros na cidade - e outros 20 em Barra de São Francisco. O prefeito de Vila Pavão, Irineu Wutke, destaca o trabalho que vem sendo realizado na região junto aos moradores.

“Passamos a ter uma força tarefa que está atuando na cidade, e em Barra de São Francisco, e repelentes são distribuídos em comunidades. Como semos uma população razoavelmente pequena esse surto nos pegou de surpresa e mexeu com o clima da cidade”, esclarece.

Ele ainda explica que, na última terça-feira (7), um decreto que proíbe eventos festivos, religiosos e esportivos por um período de 30 dias foi assinado. “O objetivo é evitar que haja mais disseminação de malária na cidade” complementa. Uma das maiores festas do local, a Pomitafro, por exemplo, aconteceria neste fim de semana, mas teve que ser adiada.

É destacado também, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que, na quinta-feira, foi levado para Vila Pavão mais 350 comprimidos enviados pelo Ministério da Saúde para tratar os pacientes com diagnóstico positivo de malária. Além disso, feito o envio de 660 cargas de inseticida para a cidade. Confira!