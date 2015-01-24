Vigilante também fez um disparo de advertência, diz Rodney Miranda

Um homem, de 28 anos, identificado como Diego Biasutti, foi morto após invadir a sede da Prefeitura de Vila Velha, por volta de 7h30, desta sexta-feira (23). Segundo a Guarda Municipal, ele entrou em luta corporal com seguranças e foi morto a tiros. A Polícia Militar informou que Diego entrou desnorteado na prefeitura, cuspiu no rosto do vigilante que fica na entrada do prédio, passou pela roleta e subiu uma rampa até o último andar, onde fica o gabinete do prefeito. Lá em cima ele entrou em luta corporal com um segurança e foi morto com um tiro. O corpo ficou caído a 15 metros do gabinete do prefeito. Diego carregava uma Bíblia.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o prefeito Rodney contou que não estava no prédio na hora do incidente e que o vigilante fez dois disparos: o primeiro foi de advertência, o segundo atingiu Diego. O prefeito analisa que não houve falha na segurança do prédio. Ouça.