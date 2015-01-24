Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vigilante também fez um disparo de advertência, diz Rodney Miranda
ENTREVISTA

Vigilante também fez um disparo de advertência, diz Rodney Miranda

Um homem, de 28 anos, identificado como Diego Biasutti, foi morto após invadir a sede da Prefeitura de Vila Velha

Publicado em 23 de Janeiro de 2015 às 21:54

Publicado em 

23 jan 2015 às 21:54
Um homem, de 28 anos, identificado como Diego Biasutti, foi morto após invadir a sede da Prefeitura de Vila Velha, por volta de 7h30, desta sexta-feira (23). Segundo a Guarda Municipal, ele entrou em luta corporal com seguranças e foi morto a tiros. A Polícia Militar informou que Diego entrou desnorteado na prefeitura, cuspiu no rosto do vigilante que fica na entrada do prédio, passou pela roleta e subiu uma rampa até o último andar, onde fica o gabinete do prefeito. Lá em cima ele entrou em luta corporal com um segurança e foi morto com um tiro. O corpo ficou caído a 15 metros do gabinete do prefeito. Diego carregava uma Bíblia.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o prefeito Rodney contou que não estava no prédio na hora do incidente e que o vigilante fez dois disparos: o primeiro foi de advertência, o segundo atingiu Diego. O prefeito analisa que não houve falha na segurança do prédio. Ouça.
Entrevista - Fábio Botacin - Rodney Miranda - 23-01-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modal Expo edição de 2025
Feira de logística e comércio exterior espera movimentar R$ 100 milhões no ES
Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo
Morre Luiz Vital, 68 anos, ex-repórter e editor de A Gazeta
Imagem de destaque
10 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados