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Semana Santa

Vigilância sanitária orienta como comprar e preparar peixes e mariscos

Ouça entrevista com a nutricionista Flávia Barbosa

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2025 às 10:41
Salmão é um dos peixes de cativeiro mais consumidos no Espírito Santo
Salmão é um dos peixes de cativeiro mais consumidos no Espírito Santo Crédito: Pexels
No Espírito Santo, a Semana Santa é a época ideal para preparos com pescados e frutos do mar. É neste período que as famílias capixabas se juntam à mesa e saboreiam versões variadas da tradicional torta capixaba ou de outros pratos com peixes e mariscos. Mas, antes de se deliciar com as receitas, é importante estar atento a alguns pontos que garantem a segurança e a qualidade dos alimentos. Aparência do peixe, higiene da loja e embalagem sem danos são pontos que parecem simples, mas que são fundamentais para evitar a deterioração dos produtos. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória Flávia Barbosa, orienta os ouvintes para compra e preparo dos alimentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Flávia Barbosa - 15-04-25.mp3

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