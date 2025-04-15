Vigilância sanitária orienta como comprar e preparar peixes e mariscos

No Espírito Santo, a Semana Santa é a época ideal para preparos com pescados e frutos do mar. É neste período que as famílias capixabas se juntam à mesa e saboreiam versões variadas da tradicional torta capixaba ou de outros pratos com peixes e mariscos. Mas, antes de se deliciar com as receitas, é importante estar atento a alguns pontos que garantem a segurança e a qualidade dos alimentos. Aparência do peixe, higiene da loja e embalagem sem danos são pontos que parecem simples, mas que são fundamentais para evitar a deterioração dos produtos. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória Flávia Barbosa, orienta os ouvintes para compra e preparo dos alimentos. Ouça a conversa completa!