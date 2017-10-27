Vigilância Sanitária faz alerta sobre produtos de emagrecimento

Com a proximidade do verão, há uma grande preocupação em estar em forma, e muitas pessoas saem em busca de produtos "milagrosos" para o emagrecimento. Porém, o que elas não sabem é que o consumo traz riscos à saúde. As amêndoas de Noz da Índia e do Chapéu de Napoleão têm ao alto grau de toxicidade e já têm a venda proibida pela Anvisa. O gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, James Costa Meneses, alerta que mesmo proibidos estes produtos ainda são vendidos clandestinamente na internet o que coloca em risco a vida de quem faz uso.