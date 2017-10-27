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Vigilância Sanitária faz alerta sobre produtos de emagrecimento

As amêndoas de Noz da Índia e do Chapéu de Napoleão têm ao alto grau de toxicidade e já têm a venda proibida pela Anvisa

Publicado em 27 de Outubro de 2017 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 out 2017 às 12:29
Com a proximidade do verão, há uma grande preocupação em estar em forma, e muitas pessoas saem em busca de produtos "milagrosos" para o emagrecimento. Porém, o que elas não sabem é que o consumo traz riscos à saúde. As amêndoas de Noz da Índia e do Chapéu de Napoleão têm ao alto grau de toxicidade e já têm a venda proibida pela Anvisa. O gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, James Costa Meneses, alerta que mesmo proibidos estes produtos ainda são vendidos clandestinamente na internet o que coloca em risco a vida de quem faz uso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - James Costa Menezes - 27-10-17

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