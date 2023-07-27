"Viemos com uma 'gordurinha' de dinheiro e começamos a vida do zero", conta capixaba que mora na Austrália

Atravessando continentes e cruzando países, o Capixabas pelo Mundo desta semana chega a Austrália. É de lá quem fala a engenheira de produção Jessika da Gama e Silva. Moradora de Bairro de Fátima, na Serra, ela decidiu ir morar na Austrália, há cinco anos, com o marido. Morar naquele país, ela conta, sempre foi um sonho. "Eu falo que a gente foi passar uma lua de mel, gostamos, o tempo foi passando, passando e ficamos", diz. "A gente já queria sair do Brasil e fazer algo diferente. Em 2018, decidimos ir. Viemos só com uma 'gordurinha' de dinheiro e praticamente começamos uma vida do zero", lembra. Jessika, com uma vida estabilizada na Austrália, conta que a segurança e qualidade de vida são alguns dos pontos de destaque de viver fora. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 27-07-23