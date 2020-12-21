Vidigal poderá recorrer à justiça para adquirir doses de vacina

Nesta segunda-feira (21), a CBN Vitória inicia uma nova rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos no último pleito municipal e que, então, diplomados, assumem seus cargos a partir de 1º de janeiro de 2021. Hoje é a vez do deputado federal e prefeito eleito na Serra, Sergio Vidigal (PDT). Nesta entrevista, Vidigal adianta que irá reduzir a estrutura de secretaras de 22 para 16. Fala em criar uma estrutura tecnológica para agilizar os serviços municipais, como um aplicativo para agendamento de consultas médicas. Também adiantou que vai concovar os aprovados no concurso da guarda municipal e não definiu ainda se o ano eletivo começará com aulas presenciais. Vidigal destaca que se não houver uma mobilização do Ministério da Saúde para iniciar em breve a vacinação contra a Covid, ele pretende ingressar judicialmente para ter autorização para adquiirir doses para o município.