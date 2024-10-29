Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Vidigal: 'não tenho intenção de voltar à vida político-partidária'
CBN e a Política

Vidigal: 'não tenho intenção de voltar à vida político-partidária'

Ouça entrevista com o atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 out 2024 às 11:30
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) afirmou nesta terça-feira (29), em entrevista à CBN Vitória, que "não tem intenção de voltar a vida político-partidária". Após eleger o seu apadrinhado político no último domingo (27),  garantiu também que não terá nenhum papel na gestão de Weverson Meireles (PDT), seu sucessor no comando do Executivo municipal. O atual mandatário contou como será a transição e detalhou também como foi o encontro nesta terça-feira (29) no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande. Questionado se sai fortalecido para a sucessão no Estado em 2026, declarou que seu candidato é o atual vice-governador, Ricardo Ferraço. 
CBN - CBN e a Politica - 29-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casos da Influenza avançam no Brasil; quem deve tomar Tamiflu
Capixaba Hevellyn Valadão se apresentou no Domingão do Huck.
Cantora do ES se apresenta no Domingão e é elogiada por Luciano Huck: “Rihanna capixaba”
Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados