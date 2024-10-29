Vidigal: 'não tenho intenção de voltar à vida político-partidária'

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) afirmou nesta terça-feira (29), em entrevista à CBN Vitória, que "não tem intenção de voltar a vida político-partidária". Após eleger o seu apadrinhado político no último domingo (27), garantiu também que não terá nenhum papel na gestão de Weverson Meireles (PDT), seu sucessor no comando do Executivo municipal. O atual mandatário contou como será a transição e detalhou também como foi o encontro nesta terça-feira (29) no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande. Questionado se sai fortalecido para a sucessão no Estado em 2026, declarou que seu candidato é o atual vice-governador, Ricardo Ferraço.
CBN - CBN e a Politica - 29-10-24.mp3