Vidigal deve assumir titularidade na CCJ nesta terça-feira

As articulações do Governo Federal para aprovar a reforma da Previdência se intensificaram nos últimos dias. Isso porque o texto está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, pequenas modificações no texto foram feitas em um esforço para tentar aprovar a PEC.

Inicialmente, o governo somente considerava ceder às mudanças na Proposta de Emenda Constitucional na segunda etapa de tramitação do texto na Câmara, quando há a formação de uma comissão especial.

Nesta manhã de terça-feira (23), dois deputados federais da bancada capixaba ouvidos pela CBN Vitória apontaram que há necessidade de mudanças no texto original. Sergio Vidigal (PDT), que deve assumir uma cadeira na CCJ na reunião prevista para esta tarde, já adiantou que o seu voto será contra a admissibilidade.

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O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) também se manifestou contrário a alguns itens da reforma.

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Os quatro pontos de mudança propostos pelo Executivo:

1) O que retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e do pagamento da multa de 40% da rescisão contratual deles

2) O que define o foro de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias da reforma

3) Retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição, transferindo mudanças para lei complementar