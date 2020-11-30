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Vidigal anuncia corte de 35% nos cargos comissionados e secretarias

Ouça entrevista com o prefeito eleito na Serra, Sérgio Vidigal (PDT)

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:35
Prefeito eleito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) recebeu apoio de 111.920 eleitores, o equivalente a 54,90% dos votos válidos, frente aos 45,1% (91.931) do seu adversário, Fabio Duarte (Rede). Nesta segunda-feira (30), em entrevista à CBN Vitória, Vidigal, que assumirá o seu quarto mandato como prefeito do município, anunciou que com expectativa de receita menor, irá cortar 35% dos cargos comissionados e secretarias. Segundo ele, é preciso reduzir o tamanho da máquina, desburocratizar e investir em tecnologia. Vidigal também prometeu reduzir de 60 para até 10 dias o tempo de espera por uma consulta no município.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 30-11-20
 

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