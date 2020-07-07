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ação no hospital jayme

Vídeos, carta ou fotos: como confortar o paciente internado com Covid

Segundo a psicóloga do Hospital Jayme dos Santos Neves, Daiana dos Santos, o objetivo do trabalho é diminuir a angústia que a doença impõe aos infectados

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:32
Atendimento psicológico virtual para pacientes com Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Pexels
Psicólogos do Espírito Santo têm utilizado ferramentas virtuais para auxiliar no atendimento humanizado a pacientes infectados pelo novo coronavírus e familiares, sobretudo aqueles internados em hospitais do Estado. O objetivo dos profissionais é diminuir a angústia do afastamento e do distanciamento social através de visitas virtuais, por meio de videochamadas, e também o envio de cartas, para contribuir com o apoio ao paciente. Quem detalhou a ação nesta edição do CBN Cotidiano foi a psicóloga hospitalar do Hospital Jayme dos Santos Neves, Daiana Melo dos Santos. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Daiana Melo dos Santos - 07-07-20
Diariamente, uma equipe de psicólogos atende pacientes e familiares, acolhendo as pessoas em um momento em que não é possível que a pessoa doente seja acompanhada, uma vez que o novo coronavírus é altamente contagioso. Segundo Daiana, os desafios têm sido muitos porque o objetivo é humanizar o atendimento hospitalar lidando com uma doença perigosa, em um ambiente com alto risco de contágio e que não permite visitas presenciais ou a presença de um acompanhante com o paciente.

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