Vídeos, carta ou fotos: como confortar o paciente internado com Covid

Psicólogos do Espírito Santo têm utilizado ferramentas virtuais para auxiliar no atendimento humanizado a pacientes infectados pelo novo coronavírus e familiares, sobretudo aqueles internados em hospitais do Estado. O objetivo dos profissionais é diminuir a angústia do afastamento e do distanciamento social através de visitas virtuais, por meio de videochamadas, e também o envio de cartas, para contribuir com o apoio ao paciente. Quem detalhou a ação nesta edição do CBN Cotidiano foi a psicóloga hospitalar do Hospital Jayme dos Santos Neves, Daiana Melo dos Santos. Ouça!

Diariamente, uma equipe de psicólogos atende pacientes e familiares, acolhendo as pessoas em um momento em que não é possível que a pessoa doente seja acompanhada, uma vez que o novo coronavírus é altamente contagioso. Segundo Daiana, os desafios têm sido muitos porque o objetivo é humanizar o atendimento hospitalar lidando com uma doença perigosa, em um ambiente com alto risco de contágio e que não permite visitas presenciais ou a presença de um acompanhante com o paciente.