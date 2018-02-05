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Videomonitoramento já flagra infrações de trânsito

Vias na Praia da Costa, Itapuã e Glória foram sinalizadas para alertar condutores

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2018 às 11:45
As principais vias públicas de Vila Velha serão fiscalizadas por câmeras de videomonitoramento. Os agentes de trânsito já estão autorizados a autuarem motoristas que cometerem infrações que possam ser flagradas por imagens. De acordo com o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Jr, as vias estão recebendo placas alertando os motoristas para a fiscalização eletrônica. Já estão sendo monitorados trechos de vias na Praia da Costa, Glória e Novo México.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Oberacy Emmerich Jr. - 05-02-18

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