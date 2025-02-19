Vida e obra de Sebastião Salgado inspiram Independente de Boa Vista

Sexta escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial, no próximo sábado (22), a Independente de Boa Vista entra na avenida para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. A visão do fotógrafo, o Instituto Terra e o garimpo de ouro que ocorre na Serra Pelada são alguns dos temas que serão retratados pela escola Vermelho, Branco e Azul. Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da agremiação, Cahe Rodrigues, detalha o desfile. Ouça a conversa completa!