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Carnaval

Vida e obra de Sebastião Salgado inspiram Independente de Boa Vista

Ouça a conversa completa com o carnavalesco Cahe Rodrigues

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2025 às 12:01
Boa Vista
Desfile da Escola de Samba Independentes de Boa Vista Crédito: Carlos Alberto Silva
Sexta escola a se apresentar no desfile do Grupo Especial, no próximo sábado (22), a Independente de Boa Vista entra na avenida para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. A visão do fotógrafo, o Instituto Terra e o garimpo de ouro que ocorre na Serra Pelada são alguns dos temas que serão retratados pela escola  Vermelho, Branco e Azul. Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da agremiação, Cahe Rodrigues, detalha o desfile. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevistad Fernanda Queiroz - Cahe Rodrigues 19-02-25.mp3

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