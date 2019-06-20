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PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE

Vício em games entra para lista mundial de doenças

Saiba como identificar o problema nas crianças. A entrevista é com a médica Evelyn Eisenstein, do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jun 2019 às 12:06
 
O que era um meio de diversão está virando compulsão. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde, que classificou o vício em videogames como um problema de saúde mental, na 11ª Classificação Internacional de Doenças. Segundo a médica Evelyn Eisenstein, do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, existem evidências da ciência mundial que comprovam o aumento dos números de casos de dependência em videogames. Confira!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Evelyn - 17-34s - 20-06-19

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