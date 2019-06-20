Vício em games entra para lista mundial de doenças

O que era um meio de diversão está virando compulsão. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde, que classificou o vício em videogames como um problema de saúde mental, na 11ª Classificação Internacional de Doenças. Segundo a médica Evelyn Eisenstein, do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, existem evidências da ciência mundial que comprovam o aumento dos números de casos de dependência em videogames. Confira!