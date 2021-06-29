Viana visitará morador em casa para atingir 100% de imunização para a população com 18 anos ou mais

Para atingir 100% de imunização com a Dose 1 da vacina contra a Covid-19, desta quarta-feira (30) até o sábado (03), todos os moradores de Viana com 18 anos ou mais poderão ser imunizados. O agendamento desta vacinação será feito pelos agentes comunitários e de endemia do município, que vão de casa em casa, fazendo agendamento de forma manual, para que a imunização ocorra nas unidades básicas de saúde (UBS) do município. Jaqueline Jubini, secretária de Saúde de Viana, explica como funcionará a busca ativa. Atualmente 85% dos moradores com mais de 18 anos já estão imunizados.

O município conta com o total de 173 agentes de saúde. A imunização acontecerá de 08h às 15h30, de quarta a sábado, com capacidade para aplicação de 5 mil doses padrão por dia. As gestantes e as puérperas (mulheres que tiverem filhos em até 45 dias), serão imunizadas com a vacina da Pfizer, nas unidades de Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. O morador também pode procurar seu agente de saúde caso não esteja em casa na hora em que ele passar. No site viana.es.gov.br pode ser acessada a lista de agentes de saúde.