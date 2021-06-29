Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Viana visitará morador em casa para atingir 100% de imunização para a população com 18 anos ou mais
Covid-19

Viana visitará morador em casa para atingir 100% de imunização para a população com 18 anos ou mais

O trabalho será feito ao longo de toda esta semana, como explica a secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Jubini

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2021 às 11:22
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz
A busca ativa será feita na residência de todos os moradores da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva
Para atingir 100% de imunização com a Dose 1 da vacina contra a Covid-19, desta quarta-feira (30) até o sábado (03), todos os moradores de Viana com 18 anos ou mais poderão ser imunizados. O agendamento desta vacinação será feito pelos agentes comunitários e de endemia do município, que vão de casa em casa, fazendo agendamento de forma manual, para que a imunização ocorra nas unidades básicas de saúde (UBS) do município. Jaqueline Jubini, secretária de Saúde de Viana, explica como funcionará a busca ativa. Atualmente 85% dos moradores com mais de 18 anos já estão imunizados.  
O município conta com o total de 173 agentes de saúde. A imunização acontecerá de 08h às 15h30, de quarta a sábado, com capacidade para aplicação de 5 mil doses padrão por dia. As gestantes e as puérperas (mulheres que tiverem filhos em até 45 dias), serão imunizadas com a vacina da Pfizer, nas unidades de Marcílio de Noronha e Vila Bethânia. O morador também pode procurar seu agente de saúde caso não esteja em casa na hora em que ele passar. No site viana.es.gov.br pode ser acessada a lista de agentes de saúde.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Jubini - 29-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados