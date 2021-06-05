Viana vai receber estudo internacional para avaliar efetividade da vacina da AstraZeneca

A cidade de Viana sediará um estudo internacional de efetividade vacinal para avaliar o impacto da aplicação em massa de dose fracionada de uma vacina contra a Covid-19. Toda a população entre 18 e 49 anos do município será vacinada com meia dose do imunizante AstraZeneca/Fiocruz. O projeto, chamado "Viana Vacinada", foi apresentado nesta sexta-feira (04) em coletiva no Palácio Anchieta que reuniu diversas autoridades do Estado, além de representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Universidade Federal do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Viana, traz mais detalhes. Acompanhe!
O estudo foi aprovado no Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa (CONEP) e é coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, Governo do Espírito Santo, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ufes.
A escolha de Viana, segundo o governador, foi por se tratar de uma cidade média, localizada na região metropolitana e que poderá ser monitorada mais facilmente pelos técnicos que desenvolvem o estudo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 05-06-21