Viana vai receber estudo internacional para avaliar efetividade da vacina da AstraZeneca

A cidade de Viana sediará um estudo internacional de efetividade vacinal para avaliar o impacto da aplicação em massa de dose fracionada de uma vacina contra a Covid-19. Toda a população entre 18 e 49 anos do município será vacinada com meia dose do imunizante AstraZeneca/Fiocruz. O projeto, chamado "Viana Vacinada", foi apresentado nesta sexta-feira (04) em coletiva no Palácio Anchieta que reuniu diversas autoridades do Estado, além de representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Universidade Federal do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito de Viana, traz mais detalhes. Acompanhe!