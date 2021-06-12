Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Viana Vacinada: entenda como será a dinâmica da imunização coletiva
Covid-19

Viana Vacinada: entenda como será a dinâmica da imunização coletiva

A campanha faz parte de um estudo internacional que vai testar a efetividade da aplicação de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jun 2021 às 10:38
Ampola da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19
Ampola da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A imunização do Viana Vacinada, estudo internacional que vai testar a efetividade da aplicação em massa da vacina AstraZeneca/Fiocruz, acontece neste domingo (13). A expectativa é vacinar 35 mil moradores de Viana entre 18 e 49 anos em um único dia. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica como será a dinâmica da vacinação. Acompanhe!
A vacinação deve iniciar às 7h30, em um ato simbólico com a presença de autoridades. Às 8h, começa, de fato, a imunização dos cidadãos de Viana em 35 zonas eleitorais espalhadas pela da cidade, sendo 174 salas. A aplicação das meia-doses deve terminar às 17h. Ao todo, serão 450 vacinadores voluntários - cedidos pelo Governo do Estado, município e instituições de ensino – para imunizar a população. Para participar, o cidadão deve realizar o agendamento na plataforma www.vianavacinada.saude.es.gov.br . Quem não conseguir se cadastrar a tempo poderá fazer também neste domingo (13), conforme explicou Jaqueline Jubini. Há a possibilidade ainda da campanha continuar nos próximos dias. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Jubini- 12-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados