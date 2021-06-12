Viana Vacinada: entenda como será a dinâmica da imunização coletiva

A imunização do Viana Vacinada, estudo internacional que vai testar a efetividade da aplicação em massa da vacina AstraZeneca/Fiocruz, acontece neste domingo (13). A expectativa é vacinar 35 mil moradores de Viana entre 18 e 49 anos em um único dia. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explica como será a dinâmica da vacinação. Acompanhe!

A vacinação deve iniciar às 7h30, em um ato simbólico com a presença de autoridades. Às 8h, começa, de fato, a imunização dos cidadãos de Viana em 35 zonas eleitorais espalhadas pela da cidade, sendo 174 salas. A aplicação das meia-doses deve terminar às 17h. Ao todo, serão 450 vacinadores voluntários - cedidos pelo Governo do Estado, município e instituições de ensino – para imunizar a população. Para participar, o cidadão deve realizar o agendamento na plataforma www.vianavacinada.saude.es.gov.br . Quem não conseguir se cadastrar a tempo poderá fazer também neste domingo (13), conforme explicou Jaqueline Jubini. Há a possibilidade ainda da campanha continuar nos próximos dias.