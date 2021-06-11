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Ciência

Viana Vacinada: dia D de imunização é neste domingo (13)

Ouça bons motivos para você aderir à pesquisa. A entrevista é com o infectologista Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:43
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
É neste domingo, 13 de junho, o dia D de imunização do projeto Viana Vacinada, um estudo internacional que pretende avaliar a efetividade da aplicação em massa de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz. A vacinação pretende atingir 35 mil moradores da cidade, entre 18 a 49 anos e que ainda não foram imunizados contra a Covid-19. A marcação para participar do estudo é feita através do site vianavacinada.saude.es.gov.br.
Considerando a população selecionada, a meta dos pesquisadores é alcançar 85% de cobertura vacinal - 29.637 pessoas. Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, professor da Emescam e integrante do grupo de pesquisadores do projeto, explica a importância da população de Viana participar do estudo, que pode reduzir consideravelmente os casos da Covid-19 no município. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira - 11-06-21.mp3

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