Viana Vacinada: dia D de imunização é neste domingo (13)

É neste domingo, 13 de junho, o dia D de imunização do projeto Viana Vacinada, um estudo internacional que pretende avaliar a efetividade da aplicação em massa de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz. A vacinação pretende atingir 35 mil moradores da cidade, entre 18 a 49 anos e que ainda não foram imunizados contra a Covid-19. A marcação para participar do estudo é feita através do site vianavacinada.saude.es.gov.br.