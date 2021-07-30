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Covid-19

Viana Vacinada: agendamento para 2ª dose é aberto; mutirão será no dia 08

As informações são da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:54

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:54
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz
Viana Vacinada: estudo avalia efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz Crédito: Carlos Alberto Silva
O projeto Viana Vacina abriu, nesta semana, o agendamento para a aplicação da segunda meia dose do imunizante AstraZeneca contra o novo coronavírus. O mutirão de vacinação será realizado no dia 08 de agosto, das 08 às 17 horas, em 174 pontos de vacinação do município (zonas eleitorais). O agendamento deve ser feito pelo site vianavacinada.saude.es.gov.br/cidadao. A expectativa do município é vacinar 19.201 pessoas que receberam a primeira meia dose do imunizante. Os detalhes são da secretária Municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Jaqueline Jubini - 30/07/2021

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