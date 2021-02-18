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COVID-19

Viana vacina com segunda dose os idosos institucionalizados

Ouça entrevista com a secretária de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2021 às 12:31
Segundo as informações do Painel Covid-19, do Governo do Estado, Viana registrou 4.703 casos confirmados de infecção por coronavírus. Desse total, 117 pacientes morreram por causa da doença. A Secretaria de Saúde do município elaborou um plano de vacinação que contempla estratégias para atingir os grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Nesta quinta-feira (18), a administração municipal dará início a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A dose será destinada às pessoas presentes na primeira fase da campanha de imunização, que são idosos e deficientes institucionalizados, funcionários das casas de acolhimento e profissionais da saúde que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac. Ao todo, 640 doses foram disponibilizadas para imunização deste público. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a secretária de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Jubini - 18-02-21

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