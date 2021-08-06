Viana tem segunda fase de pesquisa e aplica nova meia-dose neste domingo (08)

A segunda etapa do projeto Viana Vacinada, estudo que avalia a efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19, é neste domingo (08), das 8h às 17h. Serão aplicadas cerca de 19 mil segundas meias doses do imunizante em pessoas que receberam a primeira meia dose no mês de junho. São 174 pontos de vacinação (zonas eleitorais), em 20 locais. O agendamento deve ser feito pelo no vianavacinada.saude.es.gov.br/cidadao/. Os detalhes são da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Jaqueline Jubini - 06/08/2021