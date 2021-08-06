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Tem que agendar

Viana tem segunda fase de pesquisa e aplica nova meia-dose neste domingo (08)

Os detalhes são da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:24
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz
Viana Vacinada: estudo quer avaliar efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda etapa do projeto Viana Vacinada, estudo que avalia a efetividade de meia dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19, é neste domingo (08), das 8h às 17h. Serão aplicadas cerca de 19 mil segundas meias doses do imunizante em pessoas que receberam a primeira meia dose no mês de junho. São 174 pontos de vacinação (zonas eleitorais), em 20 locais. O agendamento deve ser feito pelo no vianavacinada.saude.es.gov.br/cidadao/. Os detalhes são da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Jaqueline Jubini - 06/08/2021

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