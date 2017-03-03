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ENTREVISTA

Viana pretende vacinar 100% da população urbana até a próxima semana

A partir de terça-feira (07), a Escola Municipal Marcílio de Noronha centralizará a vacinação

Publicado em 03 de Março de 2017 às 18:47

Publicado em 

03 mar 2017 às 18:47
O município de Viana foi o primeiro da Grande Vitória a começar a vacinar a população contra a febre amarela. Toda a população rural e cerca de 70% da urbana já foi vacinada. Segundo o secretário municipal de Saúde, Wanderson Bueno, em, no máximo, duas semanas 100% da população vianense estará protegida. Apesar dos outros municípios da Grande Vitória programarem mutirões para este sábado (04), Bueno afirmou que Viana não precisa de mutirão e, inclusive, realinhou o trabalho de vacinação. A partir de terça-feira (07), a Escola Municipal Marcílio de Noronha centralizará a vacinação na cidade. O atendimento será de 8h às 15h e seguirá até sexta-feira (10). Caso seja necessário, o mesmo esquema será repetido na semana seguinte. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Wanderson Bueno - 03-03-17.mp3

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