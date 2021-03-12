Viana iniciará cadastramento online para vacina da Covid-19

Idosos com mais de 75 anos começaram a ser vacinados contra a covid-19 esta semana no Espírito Santo. O estado recebeu cerca de 50.200 doses da vacina CoronaVac e este quantitativo está sendo usado para atingir 15% da primeira dose para essa faixa etária.

Nesta nova etapa de vacinação no município de Viana, por exemplo, estão sendo vacinados os idosos de 75 a 77 anos, uma vez que o grupo com idade de 78 e 79 anos já foi imunizado durante a ampliação de grupo que o município fez, onde os idosos de 78 a 82 anos receberam a primeira dose, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini.

Segundo a prefeitura, a estratégia de vacinação dos idosos acima de 60 anos adotada pelo município é a vacinação em domicílio. "Até o momento, 100% dos idosos acima de 60 anos institucionalizados, 100% das pessoas com deficiência física institucionalizada, 100% dos funcionários das ILPI já foram vacinados com as duas doses. Todos os idosos com 90 anos já receberam a primeira dose e, de acordo com o intervalo entre as doses, iniciou a aplicação da segunda dose deste grupo", informa. "Os idosos de 83 a 89 já receberam a primeira dose e a equipe de vacinação está finalizado a aplicação da primeira dose no grupo de idosos de 78 a 82 anos", destaca a prefeitura. A partir da próxima semana a prefeitura também dará início ao cadastramento online para vacina da Covid-19 diretamente no site da administração municipal.