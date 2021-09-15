Viana inicia vacinação de adolescentes contra a covid-19

Nesta quarta-feira (15), a prefeitura de Viana inicia a vacinação de adolescentes contra a covid-19. A aplicação ocorrerá nas escolas municipais. A expectativa é a de que 2.256 estudantes sejam vacinados nesta semana. Os adolescentes serão imunizados com a Pfizer. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, detalha como será a vacinação. Segundo a administração municipal, "conforme a publicação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois públicos serão atendidos nesse momento: Adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; Adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades", informa. Nesta entrevista, Jaqueline Jubini também revela que o estudo Viana Vacinada, com a aplicação de meia dose da vacina da AstraZeneca, atingiu 88,3% de efetividade para a produção de anticorpos. São dados preliminares que serão divulgados nos próximos dias pelo Ministério da Saúde.