Viana inicia vacinação de adolescentes contra a covid-19

Nesta quarta-feira (15), a prefeitura de Viana inicia a vacinação de adolescentes contra a covid-19. A aplicação ocorrerá nas escolas municipais. A expectativa é a de que 2.256 estudantes sejam vacinados nesta semana. Os adolescentes serão imunizados com a Pfizer. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, detalha como será a vacinação. Segundo a administração municipal, "conforme a publicação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUS-ES), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dois públicos serão atendidos nesse momento: Adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiências permanentes, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; Adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades", informa. Nesta entrevista, Jaqueline Jubini também revela que o estudo Viana Vacinada, com a aplicação de meia dose da vacina da AstraZeneca, atingiu 88,3% de efetividade para a produção de anticorpos. São dados preliminares que serão divulgados nos próximos dias pelo Ministério da Saúde.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Jubini - 15-09-21.mp3
Para vacinar, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: autorização dos pais e responsáveis; cartão de vacinação; e CPF + RG ou certidão de nascimento.
No caso de estudantes com condições especiais:
Mostrar laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento;
Laudo emitido por nutricionista no caso da obesidade mórbida;
Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante. Ou seja, dos últimos 3 (três) anos, para condições permanentes, e 90 dias para condições adquiridas e transitórias (Ex: gestantes, puérperas e lactantes). Os serviços de vacinação deverão reter a cópia.
[fonte: prefeitura de Viana]