Viana faz votação para escolher o hino da cidade

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A votação para escolher o hino que vai representar o município de Viana foi prorrogada. O concurso, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Semect), terá votação aberta até o 24 de abril, um domingo, para escolher qual composição que vai simbolizar a cidade. Segundo a prefeitura, "as três composições finalistas passaram por duas fases, habilitação e julgamento técnicos, e foram selecionadas dentre 16 propostas inscritas.

E agora chegou a vez do morador de Viana escutar atentamente e votar na composição que julgar mais bonita e que melhor representar a cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Esporte, Cultura e Turismo, Renata Weixter, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Renata Weixter - 02-04-22