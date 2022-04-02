Viana faz votação para escolher o hino da cidade

A votação para escolher o hino que vai representar o município de Viana foi prorrogada. O concurso, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Semect), terá votação aberta até o 24 de abril, um domingo, para escolher qual composição que vai simbolizar a cidade. Segundo a prefeitura, "as três composições finalistas passaram por duas fases, habilitação e julgamento técnicos, e foram selecionadas dentre 16 propostas inscritas.
E agora chegou a vez do morador de Viana escutar atentamente e votar na composição que julgar mais bonita e que melhor representar a cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Esporte, Cultura e Turismo, Renata Weixter, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Renata Weixter - 02-04-22
De acordo com a administração municipal, "cada pessoa pode votar uma única vez e selecionar apenas uma composição. Além disso, é necessário comprovar que reside em Viana. Os votos que não atenderem a esses critérios serão anulados. O objetivo do concurso é manifestar o espírito cívico e de amor ao município reafirmando através do hino a importância da preservação das tradições, cultura, belezas naturais, povo, origem, economia e projeção futura", informa a prefeitura. As composições finalistas são de Eloá Eler e Dani Nogueira; Heromar Cardoso Ottoni; e Hugo S. Rocha e Gabriel Maroni.