Viana faz pedido por escola cívico-militar; modelo não é unanimidade

Distrito Federal: exemplo do modelo cívico-militar. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após um mês do lançamento do programa de incentivo a criação de escolas cívico-militar, quinze estados e o Distrito Federal passaram a aderir a este modelo. Em um próximo passo, a partir de sexta-feira (4), o governo disponibilizará um novo período de adesão, desta vez voltado para os municípios, neste período estados não podem mais participar. As prefeituras interessadas poderão solicitar participação até 11 de outubro. Neste quadro "Ponto de Vista", o prefeito de Viana, Gilson Daniel, diz que a cidade vai aderir ao modelo com a unidade do Caic de Campo Verde.

Gilson explica que buscou em Goiás informações sobre o funcionamento da escola cívico-militar e que encontrou bons números em resultados do Ideb e que, no caso de ser município do Espírito Santo, receberia apoio de militares da Marinha em Vila Velha para implantação.

Na visão da ONG Todos pela Educação não há, de forma efetiva, como se comprovar a evidência de que o fator de presença de militares na escola pode ocasionar o aumento de resultados. Em entrevista, Gabriel Corrêa, gerente de políticas educacionais do Todos Pela Educação, afirma que há três pontos que precisam ser explicados. "O primeiro é que não há como evidenciar efeitos do modelo em melhoria dos níveis educacionais. O segundo é que faltam políticas públicas amplas, inclusive de valorização dos professores no âmbito além da unidade que implantar o modelo. O terceiro é que isso não é escalável: não há previsão de implantação para uma rede inteira, apenas unidades selecionadas", diz.

Ouça as entrevistas completas:

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