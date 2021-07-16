Com vacinação e pesquisa de meia dose, Viana tem queda de 81% em casos confirmados de Covid

Das 8h às 16h deste sábado (17), Viana vai realizar mais um mutirão de vacinação contra a gripe. Para se imunizar na escola João Paulo Sobrinho, o interessado deve agendar a vacinação no site agendamento.viana.es.gov.br até às 21h desta sexta-feira (16). Já para o drive-thru, no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã, não há necessidade de agendamento. Ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, explicou os detalhes. Além disso, a secretária também apontou os primeiros dados do projeto Viana Vacinada. Ouça: